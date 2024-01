Le volcan du mont Marapi crache des cendres volcaniques lors d'une éruption vue depuis Nagari Bukik Batabuah à Agam, province de Sumatra occidental, Indonésie, le 14 janvier. Photo : Antara

Hanoï, 16 janvier (VNA) - Environ 6.500 personnes sur l'île de Flores, en Indonésie, ont dû être évacuées après que le volcan Lewotobi Laki-laki a craché d'épais nuages de cendres brunâtres ces derniers jours, ont rapporté les médias locaux, citant les autorités, le 15 janvier.Aucune victime ni dégât majeur n’ont été signalés jusqu’à présent.La montagne de 1.584 m est l'un des « volcans jumeaux » – le Lewotobi Laki-laki et le Lewotobi Perempuan – du district de Flores Timur. Le volcan est entré en éruption 40 fois depuis le 14 janvier, avec des colonnes de nuages chauds s'élevant de 500 à 1.500 mètres de hauteur.Les habitants des villages voisins ont dû déménager chez des proches ou chercher refuge dans des centres d'évacuation lorsque les autorités ont élevé le statut d'alerte du volcan au plus haut niveau le 9 janvier.Les autorités ont exhorté la communauté locale, ainsi que les visiteurs et les touristes, à rester à l'écart d'un rayon de 4 km autour de la zone d'éruption et à être conscients du potentiel de lave froide déferlant dans les rivières en amont du pic en cas de pluie intense.Lewotobi Laki-laki est l'un des 120 volcans actifs d'Indonésie.Pendant ce temps, un autre volcan en Indonésie, le mont Marapi sur l'île de Sumatra, est de nouveau entré en éruption le 14 janvier, pour la deuxième fois depuis décembre 2023, crachant de la fumée et des cendres dans les airs, mais aucune victime n'a été signalée. Au moins 100 habitants y ont été évacués depuis le 12 janvier. - VNA