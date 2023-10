Jakarta, 17 octobre (VNA) - L'Agence nationale indonésienne de recherche et d'innovation (BRIN) prévoit de lancer le développement d'un vaccin local contre la dengue hémorragique (DBD).



Comme l'a rapporté l'agence de presse nationale Antara, Doddy Irawan Setyo Utomo, chercheur en développement de vaccins au centre de recherche sur les vaccins et les médicaments de l'Organisation de recherche en santé du BRIN, a déclaré que le développement du vaccin devrait utiliser la méthode des particules pseudo-virales (VLP) qui peut déclencher la formation d’anticorps.



Doddy Irawan Setyo Utomo a déclaré que la méthode utilisée pour développer le vaccin contre la dengue en Indonésie est différente de celle du Dengvaxia et du Qdenga, qui sont déjà en circulation et utilisent des méthodes d'affaiblissement du virus.



Selon lui, grâce à la méthode VLP, l’efficacité du vaccin développé par l’Indonésie peut atteindre 90 à 95 %.



Doddy Irawan Setyo Utomo a déclaré que le processus de développement lui-même peut prendre 5 à 10 ans, car il doit passer par des essais cliniques, la sécurité, l'approbation réglementaire et un processus de production de masse.- VNA

