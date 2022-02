Photo d'illustration : VNA

Hanoï (VNA) - L'application par la partie américaine d'un taux de taxe antidumping préliminaire pouvant atteindre 400 % sur les produits de miel vietnamiens aura un impact très négatif sur l'industrie apicole du Vietnam dont les États-Unis sont débouché, a souligné la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang.

Cette action aura également un impact négatif sur l'industrie horticole du Vietnam et aussi affectera certainement directement les emplois et les moyens de subsistance de nombreuses familles d'apiculteurs et d'agriculteurs, principalement celles dans les Hauts Plateaux du Centre et le Sud du Vietnam », a-t-elle affirmé lors du point de presse périodique tenu le 17 février à Hanoï par le ministère des Affaires étrangères.

En réponse à la question d'un journaliste sur la réaction du Vietnam à l'annonce du droit antidumping préliminaire du département américain du Commerce sur le miel vietnamien produits, Le Thi Thu Hang a déclaré que le 7 décembre 2021, un représentant du ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce avait donné des avis à ce sujet.



Le Vietnam souhaite promouvoir le partenariat intégral Vietnam-États-Unis, dans lequel la coopération économique et commerciale va dans le sens de l'harmonisation des intérêts et de la durabilité.



Le Vietnam s'entretient volontairement et régulièrement avec les États-Unis par le biais de mécanismes existants tels que l'Accord-cadre sur le commerce et l'investissement (TIFA) pour renforcer davantage les relations économiques, commerciales et d'investissement bilatérales, résoudre à temps les problèmes qui se posent, contribuant ainsi à promouvoir le Partenariat intégral Vietnam- États-Unis au profit des deux peuples.

Selon la porte-parole, le ministère de l'Industrie et du Commerce et le ministère de l'Agriculture et du Développement rural du Vietnam mènent actuellement des discussions avec la partie américaine à différents niveaux pour résoudre l'affaire, tout en proposant que les mesures prises par la partie américaine devaient se faire sur une base objective et équitable, conformément aux dispositions de l'Organisation mondiale du commerce, sans causer de préjudice déraisonnable aux apiculteurs et aux entreprises vietnamiennes. - VNA