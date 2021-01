Le 13e Congrès national du PCV s'est officiellement ouvert le 26 janvier à Hanoï. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) s’est officiellement ouvert le matin du 26 janvier au Centre national des conférences à Hanoï. À cette occasion, de nombreux médias étrangers ont publié des articles affirmant la grande signification et l'importance politique et économique de cet événement pour le Vietnam.

Le site channelnewsasia.com a publié un article couvrant la séance d’ouverture du 13e Congrès national du PCV. Selon le site, le secrétaire général et président vietnamien Nguyen Phu Trong, dans son rapport, a qualifié le développement économique en plein essor et le contrôle de la pandémie de COVID-19 des réalisations majeures du pays au cours de l'année dernière. Il a indiqué que le développement rapide et durable avait consolidé la confiance du peuple envers le Parti, l’État et le régime socialiste.

De son côté, le journal thaïlandais Bangkok Post a souligné les réalisations économiques et la croissance de 2,91% du Vietnam en 2020. Il a cité les propos du secrétaire général et président vietnamien Nguyen Phu Trong selon lesquels le pays était considéré comme un « point brillant » en matière de contrôle du COVID-19 et de reprise et développement économique.

Le Washington Post des États-Unis, lui, a cité le secrétaire général du Parti et président vietnamien Nguyen Phu Trong, pour qui la mondialisation et l’intégration mondiale sont sur la bonne voie, mais sont confrontées à la montée du nationalisme, de la concurrence stratégique et de la concurrence économique.

Le journal malaisien The Star le 26 janvier a cité le discours d'ouverture du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc. Selon le chef du gouvernement vietnamien, des défis tels que le changement climatique, les catastrophes naturelles, les épidémies ainsi que les réalisations scientifiques et technologiques spectaculaires ont un fort impact sur la vie socio-économique du pays ainsi que du monde entier.

Selon The Star, le Congrès se concentrera sur l’évaluation de la mise en œuvre de la Résolution du 12e Congrès national du PCV associée à l'évaluation des 35 ans de mise en œuvre du Renouveau et des 30 ans de réalisation du Programme de 1991. -VNA