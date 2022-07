Selon l'Office général des Statistiques (GSO), 49,2% des entreprises comptent sur de meilleures perspectives et 35,8% prévoit une stabilité de la situation au 3e trimestre.

Le chiffre d'affaires à l’import-export entre le Vietnam et le Laos au cours du premier semestre a atteint plus de 824 millions de dollars, soit une hausse de 20,6% sur un an.