Lesmembres du Conseil de sécurité de l'ONU discutent de la situation au Yémen en mai 2021. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – En tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour le mandat 2020-2021, le Vietnam a participé aux débats et à la recherche des solutions à toutes les questions inscrites à l'ordre du jour du Conseil de sécurité.

Le Vietnam s’est toujours efforcé de promouvoir le consensus, la coopération, le dialogue, de réduire les tensions, de trouver des solutions justes et raisonnables aux problèmes menaçant la paix et la sécurité régionales et internationales, en maintenant le principe de flexibilité et d'ingéniosité dans les relations avec les pays et les parties.

Le Vietnam a assumé à deux reprises la présidence du Conseil de sécurité en janvier 2020 et en avril 2021. En cette qualité, le Vietnam a dirigé les activités du Conseil de sécurité et traité les problèmes de manière satisfaisante et efficace, contribuant à promouvoir le travail commun.

Conférence de presse internationale sur la présidence vietnamienne du Conseil de sécurité des Nations Unies le 1er avril 2021. Photo : VNA

Selon l’ambassadeur Philippe Kridelka, chef de la Mission permanente de Belgique, le Vietnam a gagné la confiance du monde, en particulier en Asie, en Afrique mais aussi en Europe et aux États-Unis.

L'ambassadrice Barbara Woodward, cheffe de la Mission permanente du Royaume-Uni auprès des Nations Unies, a constaté que le Vietnam avait été directement impliqué dans la résolution de nombreuses questions importantes, mais ce n'était pas toujours facile à voir en surface. Elle a cité comme exemple des problèmes liés au rôle des femmes pour la paix et la sécurité, la protection des civils durant les conflits ou l’action contre les mines. Elle a affirmé que toutes ces questions étaient très importantes pour la paix et la sécurité mondiales avant d’apprécier les contributions du Vietnam.

En particulier, le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a déclaré que le Vietnam, lorsqu'il présidait le Conseil de sécurité, avait fait preuve d'ingéniosité, agi en tant qu'intermédiaire et en tant que passerelle pour aider à résoudre les désaccords et créer une ambiance calme entre les grands pays.

En tant que président de l’ASEAN en 2020 et seul membre de l'ASEAN au Conseil de sécurité en 2021, le Vietnam a promu le rôle central de l'ASEAN dans la résolution des problèmes de sécurité régionale, ainsi que le renforcement de la coopération entre l'ASEAN et le Conseil de sécurité et les Nations Unies.

Le secrétaire général de l'ONU a reconnu l'importance du bloc de l'Asie du Sud-Est dans la diplomatie pour la réconciliation, la prévention des conflits et la consolidation de la paix internationale. C’est pourquoi il a hautement apprécié le Vietnam pour ses propositions de promouvoir cette coopération à une nouvelle hauteur, intensifiant l'esprit du multilatéralisme.

Selon l'ambassadrice Nathalie Estival-Broadhurst, cheffe adjointe de la Mission de France auprès des Nations Unies, le Vietnam a très bien réussi à connecter l'ASEAN et le Conseil de sécurité.

La vice-secrétaire générale des Nations Unies, Armida Salsiah Alisjahbana, a souligné les contributions du Vietnam, notamment à la promotion du partenariat intégral ASEAN-ONU.

L'ambassadeur Dian Triansyah Djani, chef de la Mission permanente d'Indonésie auprès de l'ONU, a souligné que le Vietnam avait apporté une contribution significative à la promotion de l'image de l'ASEAN auprès du Conseil de sécurité. Le chef de la Mission permanente des Philippines auprès des Nations Unies, l'ambassadeur Enrique A. Manalo, a affirmé que le Vietnam avait contribué à porter l'image de l'ASEAN à une nouvelle hauteur, à élever les relations entre les organisations régionales et l'ONU, en particulier le Conseil de sécurité.

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh préside un débat ouvert au niveau ministériel du Conseil de sécurité le 9 janvier. Photo : VNA



Lors de sa rencontre avec le président Nguyen Xuan Phuc en novembre 2021, Tatiana Valovaya, Directrice générale de l'Office des Nations Unies à Genève, a considéré que le Vietnam avait parfaitement assumé le poste de membre non permanent du Conseil de sécurité pour le mandat 2020-2021, avec de nombreuses initiatives et contributions pratiques aux problèmes mondiaux.-VNA