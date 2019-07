Hanoï (VNA) - Le projet Light up a été organisé du 26 juin au 2 juillet en France par l’association française ART SPACE, en coordination avec l’organisation vietnamienne Espelune.



Light up était une série d'événements spéciaux comprenant expositions photographiques internationales, concerts et workshop avec les étudiants d'écoles françaises. Ce projet avait pour but de transmettre de l'inspiration et de l’amour pour l’art, d’encourager les enfants français et du monde entier à dessiner en vue de soutenir les enfants pauvres mais ayant une passion pour l'art au Vietnam, ainsi que de promouvoir la culture vietnamienne.



Pour mettre en œuvre ce projet, ART SPACE a invité des membres d’Espelune à venir en France, principalement des lycéens de Hanoï. Des événements ont été organisés dans les villes de Nantes, Saint Herblain et Quimperlé, avec le soutien de l'Association Vietnam Sud-Bretagne (France), les Conseils municipaux de Saint Herblain et Quimperlé...

Les enfants français étudient avec enthousiasme le T’rưng. Photo: TTVH



Les fonds provenant des activités Light up en France et dans le monde seront accordés aux enfants défavorisés de la ville de Hue, leur donnant la possibilité d'accéder à l'art, à la peinture et à la musique.



De plus, ART SPACE et Espelune ont parrainé Phuong Vi, 14 ans, une orpheline du Centre de protection des enfants de Xuan Phu, pour faire l’expérience du projet Light up en France. Phuong Vi participera à des activités qui aideront à répandre l'amour de l'art et à présenter la culture vietnamienne.



Du 24 au 29 juin, les workshop sur la peinture, la musique et la culture vietnamiennes ont été organisés, attirant environ 1.000 élèves français et leurs parents. Ils ont découvert les chapeaux coniques, les paniers plats en bambou, les instruments fokloriques, les costumes d’ethnies vietnamiennes et ont participé à des jeux culturels vietnamiens.

Les enfants vietnamiens et français portant l’Ao dai (tenue traditionnelle vietnamienne) représentent la danse Lý ngựa ô lors du concert de présentation de la culture vietnamienne. Photo: TTVH

Le concert “Vietnam, mon pays natal”, qui s'est déroulé dans la soirée du 27 juin au centre culturel Carré à Saint Herblain, était l’une des activités principales du projet.



En particulier, le programme a également présenté une collection de chapeaux coniques peints à la main par des jeunes des centres de parrainage pour enfants de Xuan Phu et Nam Hai. -CPV/VNA