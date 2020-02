Le livre "Khoi nguôn tiêm nang con tre" du psychologue Nobuyoshi Hirai.

Hanoï (VNA) - Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre enfant est "têtu" d'une manière déroutante? Le livre Khoi nguôn tiêm nang con tre (Inspirer le potentiel des enfants) montrera des cas spécifiques et des façons de traiter les enfants de la manière la plus appropriée.De nos jours, dans l'éducation des enfants, les adultes ne se soucient pas seulement du développement physique. Ils portent une attention particulière au développement mental.Inspirer le potentiel des enfants est un livre qui enseigne aux parents comment développer la créativité et cultiver une âme ouverte et sympathique. Comme les autres livres du psychologue Nobuyoshi Hirai tel que "L'éducation ne gronde pas", "Discipline dans les sourires", le livre Inspirer le potentiel des enfants prodigue aux parents des conseils profonds, très humains, en privilégiant positivité et globalité.Dans son ouvrage Inspirer le potentiel des enfants, le spécialiste affirme ces trois concepts fondamentaux: primo, laisser les enfants vivre une vie digne d'être vécue; secundo, la liberté est au cœur de la parentalité; et tertio, les parents doivent comprendre leurs enfants et les soutenir.Nobuyoshi Hirai souligne : ''Les parents devraient élever leurs enfants afin qu'ils puissent avoir une vie qui vaille la peine d'être vécue. Ils doivent mettre en avant un maximum de sens et de caractère''.Il pense que la chose la plus importante pour les enfants est la découverte de leurs capacités. Cela les aidera à vivre avec passion et énergie, à être en accord avec leur personnalité profonde.Pour ce faire, il encourage les parents à féliciter les enfants pour leurs capacités car en étant félicités, ils se sentiront valorisés, plus forts et plus confiants. Lorsqu'il est confiant, votre enfant se sentira intéressé, passionné et motivé pour découvrir ses forces, ses capacités.Le pédiatre a aussi déclaré qu'au lieu de décider pour eux, il faut laisser aux enfants la liberté de penser et d'agir. Il a souligné que souvent, les parents prennent la vertu de l'obéissance comme une obligation absolue, ce faisant, ils volent par inadvertance la liberté d'un enfant et lui inculque des règles, des normes, des pensées bornées manquant de créativité.Il encourage toujours les parents à comprendre et à sublimer leurs enfants. ''Un enfant est heureux même s’il échoue. Les parents doivent alors le conseiller et le pousser à réessayer'', estime le spécialiste.Nobuyoshi Hirai mentionne à plusieurs reprises dans son ouvrage le rôle important des parents. Le succès réside dans l'amour, l'esprit de proximité et le partage.Peu importe la méthode utilisée, il faut que son enfant ressente de l'amour et de la confiance de ses parents. Sinon, il lui sera difficile de développer sa liberté, de devenir un adulte confiant et heureux. - CVN/VNA