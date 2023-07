Cérémonie d’accueil à Hanoi. Photo: VNA Cérémonie d’accueil à Hanoi. Photo: VNA



Vers 22 heures du 9 juillet, l'avion C17 de la Force aérienne royale australienne, transportant 51 responsables et employés l'hôpital de campagne n°4 de niveau 2, s'est atterrie dans l’aéroport militaire de la Division aérienne 371. Les 12 membres restants de l'hôpital retourneront au Vietnam une fois le passage de relais à l'hôpital de campagne n°5 achevé.



L'hôpital de campagne n°4 avait vu le jour le 17 novembre 2021, avec un effectif officiel de 63 soldats, dont 12 femmes. Il a été déployé pour remplacer l'hôpital de campagne n°3 de niveau 2 du Vietnam à Bentiu, au Soudan du Sud.



Le major Le Viet Anh, directeur adjoint de l'hôpital n°4, a déclaré que lors de la période à la Mission de maintien de la paix des Nations Unies au Soudan du Sud, l'unité a recueilli 1.468 patients à traiter, dont 1.431 patients ambulatoires, 37 patients hospitalisés, 10 patients opérés.



L'hôpital a effectué un transport aérien d'urgence pour 9 patients, des soins de médecine traditionnelle et de kinésithérapie pour 150 patients, le traitement d'urgence et efficace de nombreuses maladies graves telles que: accident vasculaire cérébral, anaphylaxie, pancréatite aiguë, insuffisance rénale aiguë, paludisme malin, plaies accidentelles compliquées.



De plus, l'hôpital a construit une nouvelle clinique d'obstétrique - gynécologie et un jardin de plantes médicinales, produit et fournit 680 litres d'oxygène à air comprimé aux hôpitaux de niveau 1. Sans oublier de donner des conseils sur les mesures de prévention et de contrôle du COVID-19, du paludisme, du monkeypox, d'Ebola, de Marburg... ainsi que d'inspecter périodiquement l'hygiène et la sécurité alimentaires, la manipulation des déchets médicaux, l'assainissement de l'environnement, les tests d'échantillons d'eau pour les unités de la Mission.

L'hôpital a également bien mis en œuvre de nombreuses activités de médecine militaro-civile combinées telles que le soutien de l'hôpital général de Bentiu, le fourniture des outils médicaux et des médicaments, la formation professionnelle, la plantation des centaines d’arbres pour des écoles, hôpitaux et villages autour du poste militaire.



Les officiers et soldats de l'hôpital de campagne n°4 de niveau 2 sont devenus les messagers de la paix, introduisant et promouvant la bonne image du pays et du peuple vietnamiens pour les amis internationaux.



Ils ont participé pleinement aux activités organisées par la Mission et, en même temps, effectué la tâche de former des unités mongoles, ghanéennes et pakistanaises, sur les techniques de premiers secours, le transfert médical, le traitement des maladies infectieuses...



