Une statue monumentale du Président Hô Chi Minh a été érigée à New Delhi le 1er septembre 2021. Photo :VOV



Hanoï (VNA) - En 1987, l’Assemblée générale de l’UNESCO adoptait une résolution sur la célébration à venir du centième anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh, considéré comme un «héros de la libération nationale» et un «homme de culture éminent». Par cette résolution, l’UNESCO rendait hommage à une personnalité qui aura marqué l’histoire mondiale, et invitait les États membres à se joindre à des activités de commémoration différentes. De nombreux États ont répondu à cet appel, et l’héritage du grand dirigeant vietnamien ne cesse d’être valorisé à l’échelle mondiale.



Le 1er septembre 2021, à l’occasion du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l’Inde, une statue monumentale du Président Hô Chi Minh a été érigée à New Delhi. Le 30 septembre de la même année, une exposition consacrée à Hô Chi Minh, héros de la libération nationale et homme de culture éminent, était inaugurée à Santiago du Chili. Le 26 novembre 2021, dans l’ancien port de Marseille, où le jeune Nguyên Tât Thành, futur Hô Chi Minh, avait posé pour une première fois le pied en France 100 ans auparavant, une plaque commémorative était inaugurée...



Par sa vie et les empreintes qu’il a laissées sur le 20e siècle, Hô Chi Minh est devenu une partie de l’Histoire commune de la France et du Vietnam, avait alors déclaré Audrey Garino, adjointe au maire de Marseille en charge des affaires sociales, de la solidarité, de la lutte contre la pauvreté et de l’égalité des droits.



À ce jour, 22 pays en Asie, en Europe, en Amérique latine et en Afrique ont érigé 29 monuments en l’honneur du Président Hô Chi Minh, qui sont autant de symboles de l’amitié entre ces peuples et les Vietnamiens, et de lieux qui préservent la mémoire du grand dirigeant. Le ministère vietnamien des Affaires étrangères s’est impliqué dans la construction et la restauration de onze sites commémoratifs de Hô Chi Minh à l’étranger, dont huit se trouvent en Chine, au Laos et en Thaïlande et les trois autres se trouvent en France, en Russie et en Allemagne. La construction de la plupart de ces sites a été financée par des locaux, en particulier en Chine, en Thaïlande et au Laos, ce qui en dit long sur leur respect pour le dirigeant vietnamien. À Singapour, au Royaume-Uni, en Slovaquie, en Inde ou en France, des plaques commémoratives ont été installées là où le Président a vécu ou étudié. Chu Duc Tinh, ancien directeur du musée Hô Chi Minh, a participé, de 2009 à 2019, à un projet de célébration du Président à l’étranger.



«Dans n’importe quel pays, en Asie, en Europe, en Amérique latine ou centrale, où nous nous sommes rendus pour proposer d’ériger une statue de Hô Chi Minh, nous avons toujours reçu des avis très favorables de la part des autorités locales. Même chose pour la dizaine de villes occidentales que j’ai eu l’occasion de visiter dans le cadre de ce projet. Certains conseils municipaux nous ont même surpris en accompagnant leur feu vert par des commentaires à propos de Hô Chi Minh encore plus élogieux que les nôtres. Nous en sommes sortis extrêmement fiers, notre dirigeant étant non seulement vénéré par notre peuple, mais aussi respecté par des amis de part le monde», déclare-t-il.

Une statue du Président Hô Chi Minh. Photo: baotanglichsuquocgia.vn/VOV

Selon les chiffres du musée Hô Chi Minh, le Président a posé ses pieds dans 56 pays.



En Russie, en Ukraine, en Mongolie, en République populaire démocratique de Corée, au Mexique et à Cuba, de nombreuses écoles et classes ont été baptisées Hô Chi Minh. Dans le monde, 20 routes et boulevards portent son nom. Une quarantaine de livres d’auteurs étrangers consacrés à Hô Chi Minh ont été publiés.



53 ans après sa mort, le héros de la libération nationale du Vietnam continue d’inspirer les peuples épris de paix et de liberté… - VOV/VNA