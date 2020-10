Photo : VNA

Trà Vinh (VNA) - A l’université de Trà Vinh, de la province éponyme, l’exposition itinérante «Hoang Sa, Truong Sa-les preuves historiques» est inaugurée le 19 octobre.

Organisée par le ministère de l’Information et de la Communication, l’exposition présente aux visiteurs des objets, preuves historiques et juridiques démontrant la souveraineté incontestable du Vietnam sur ces deux archipels.

En plus de l’exposition, il y a encore des échanges entre les cadres, les enseignants, les étudiants de ladite université et des experts, des chercheurs sur la Mer Orientale pour les fournir plus d’informations liées sur la mer, les îles et la souveraineté du Vietnam sur les deux archipels Hoang Sa et Truong Sa.

Clôture de l’exposition : le 21 octobre. -VNA