Le secrétaire d'État américain Antony Blinke. Photo: AFP/VNA

Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre et ministre vietnamien des Affaires étrangères Pham Binh Minh a envoyé le 27 janvier une lettre de félicitations à Antony Blinken qui a été nommé au poste de secrétaire d'État américain.

Dans sa lettre, Pham Binh Minh a apprécié les contributions d'Antony Blinken aux relations vietnamo-américaines lors des ces dernières années, affirmant que le Vietnam prenait en haute considération et souhaitait renforcer les relations bilatérales de manière substantielle, stable, à long terme, selon le principe du respect mutuel de l'indépendance, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale et des institutions politiques de chaque partie.

En outre, Pham Binh Minh a exprimé son souhait de voir la coopération plus étroite entre le ministère vietnamien des Affaires étrangère et le Département d'État américain, contribuant à approfondir le partenariat intégral Vietnam-États-Unis, notamment dans les secteurs tels que l'économie, le commerce, l'investissement et la réponse à la pandémie de COVID-19.

Auparavant, le 25 janvier, le vice-Premier ministre a envoyé une lettre de félicitations au conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan et l'envoyé spécial américain du Président des États-Unis pour le climat John Kerry. -VNA