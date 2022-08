Photo : VNA



Ba Ria-Vung Tau (VNA) - L’escadron 129 de la Marine a dirigé les officiels et soldats du navire 711 pour prendre des mesures de sauvetage du bateau de pêche BD 98172 TS de la province de Binh Dinh (Centre) qui était en détresse dans l'île Da Tay de l’archipel de Truong Sa (Spratleys).

Le bateau de pêche BD 98172 TS compte 15 pêcheurs, dirigés par le capitaine Phan Thom du quartier de Tam Quan, chef-lieu de Hoai Nhon. Le 18 août, en arrivant à l'île de Da Tay, le bateau de pêche est entré dans le haut-fond et s'est échoué. Le bateau a eu une crevaison dans le compartiment moteur qui avait inondé le moteur principal et n'avait plus été en mesure de fonctionner.

Les officiers et les soldats du navire 711 ont rapidement attaché la remorque, empêchant le bateau de pêche de s'échouer sur le haut-fond et utilisé la pompe pour aspirer l'eau pour empêcher son naufrage.

Le matin du 19 août, les officiers et les soldats du navire 711 ont continué d'aider le bateau de pêche BD 98172 TS à transporter les engins de pêche et les produits aquatiques capturés (environ 15 tonnes) vers un autre bateau de pêche. Ils étudient aussi un plan pour tirer le bateau de pêche hors de la zone échouée. - VNA