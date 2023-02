Hanoi (VNA) - Les visites officielles à Singapour et au Brunei du Premier ministre Pham Minh Chinh, de son épouse et d’une délégation vietnamienne de haut niveau ont été couronnées de succès avec des résultats complets, pratiques et spécifiques.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et le Premier ministre singapourien Lee Hsien Loong. Photo: VNA

Un moment fort de ces visites a été la signature d’un Protocole d’accord sur le partenariat sur l’économie numérique et l’économie verte Vietnam-Singapour, et d’un Programme d’action sur la mise en œuvre du partenariat intégral Vietnam-Brunei pour la période 2023-2027.



Pendant trois jours dans les deux pays, le chef du gouvernement vietnamien a participé à plus de 30 activités différentes, soulignant que le resserrement des relations est une exigence de chaque nation, pour son peuple, et pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et le monde. Un moment fort de ces visites a été la signature d’un Protocole d’accord sur le partenariat sur l’économie numérique et l’économie verte Vietnam-Singapour, et d’un Programme d’action sur la mise en œuvre du partenariat intégral Vietnam-Brunei pour la période 2023-2027.Pendant trois jours dans les deux pays, le chef du gouvernement vietnamien a participé à plus de 30 activités différentes, soulignant que le resserrement des relations est une exigence de chaque nation, pour son peuple, et pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et le monde.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son homologue singapourien Lee Hsien Loong supervisent la signature d'un protocole d'accord sur l’économie numérique et l’économie verte Vietnam-Singapour. Photo: VNA Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son homologue singapourien Lee Hsien Loong supervisent la signature d'un protocole d'accord sur l’économie numérique et l’économie verte Vietnam-Singapour. Photo: VNA

Au cours de leurs entretiens et réunions avec le Premier ministre Pham Minh Chinh, les dirigeants singapouriens et brunéiens se sont engagés à continuer de consolider la confiance politique avec le Vietnam via l’échange de délégations de haut niveau et la mise en œuvre efficace des mécanismes de coopération bilatérale et des accords de coopération importants.



Lors de réceptions, de forums économiques ou de discussions avec des entreprises, le dirigeant vietnamien a affirmé que son pays accueille et crée des conditions favorables permettant aux entreprises singapouriennes et brunéiennes d’élargir leurs activités au Vietnam, notamment dans les domaines de la transformation numérique, des énergies vertes, de la science et de la technologie et de l’innovation. Au cours de leurs entretiens et réunions avec le Premier ministre Pham Minh Chinh, les dirigeants singapouriens et brunéiens se sont engagés à continuer de consolider la confiance politique avec le Vietnam via l’échange de délégations de haut niveau et la mise en œuvre efficace des mécanismes de coopération bilatérale et des accords de coopération importants.Lors de réceptions, de forums économiques ou de discussions avec des entreprises, le dirigeant vietnamien a affirmé que son pays accueille et crée des conditions favorables permettant aux entreprises singapouriennes et brunéiennes d’élargir leurs activités au Vietnam, notamment dans les domaines de la transformation numérique, des énergies vertes, de la science et de la technologie et de l’innovation.