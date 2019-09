Lors du séminaire «Fidel Castro et Hô Chi Minh : visions sur la révolution», à La Havane. Photo: VNA



La Havane (VNA) – Un séminaire sur le thème «Fidel Castro et Hô Chi Minh : visions sur la révolution», organisé les 17 et 18 septembre à La Havane par l’Académie politique nationale Hô Chi Minh et l’École supérieure du Parti communiste cubain Ñico Lopez, a affirmé les valeurs durables des pensées des deux leaders révolutionnaires éminents.



Les pensées politiques du Président vietnamien Hô Chi Minh et du leader cubain Fidel Castro ont inspiré de nombreux mouvements progressistes et révolutionnaires dans le monde entier, a déclaré Víctor Gaute López, secrétaire du comité central et président de la Commission centrale de l’idéologie du Comité central du Parti communiste cubain.



Passant en revue les jalons importants dans le développement des relations Vietnam-Cuba durant près de six dernières décennies, il a affirmé que les deux peuples restent toujours des camarades fidèles.



Les participants ont présenté des recherches sur l’application des pensées Hô Chi Minh et Fidel Castro dans la formation de cadres, dans l’œuvre de rénovation du Vietnam, dans l’actualisation du modèle économique cubain ainsi que sur le rôle de partis communistes dans la mise en œuvre des tâches révolutionnaires.



Dans le cadre de sa visite de travail du 16 au 20 septembre à Cuba, la délégation de l’Académie politique nationale Hô Chi Minh a été reçue par Víctor Gaute López et a travaillé avec des responsables du bureau chargé des questions historiques du Conseil d’Etat cubain, du Centre de recherche José Martí. -VNA