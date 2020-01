Le PM Nguyên Xuân Phuc est allé formuler ses vœux du Têt du Rat et offrir des cadeaux à la Police de Dà Nang, à l’organisation du Parti de l’arrondissement de Hai Châu et au quartier de Thuân Phuoc.

En 2019, la province de Lang Son (Nord) a collecté plus de 8 milliards de dôngs (environ 345.000 dollars) et construit 230 maisons de «grande solidarité» à destination des foyers les plus démunis.