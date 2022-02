L’ambassadeur Luong Thanh Nghi, vice-président de la Commission d’Etat pour les Vietnamiens d’outre-mer. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - La communauté vietnamienne d'outre-mer fait partie intégrante de la nation et apporte une ressource importante au pays, a souligné l’ambassadeur Luong Thanh Nghi, vice-président de la Commission d’Etat pour les Vietnamiens d’outre-mer relevant du ministère des Affaires étrangères.



Lors d’une interview accordée à ‘Agence vietnamienne d’Information sur le travail lié aux Vietnamiens d’outre-mer en 2021, l’ambassadeur Luong Thanh Nghi a affirmé la volonté de renforcer la mise en œuvre de la Conclusion n° 12-KL/TW du 12 août 2021 du Bureau politique en la matière.



Selon lui, le travail lié aux Vietnamiens d’outre-mer en cette année et les années prochaines se concentrera sur deux percées : l'unité nationale et la promotion de la mise en valeur des ressources apportées par les Vietnamiens d'outre-mer au service du développement du pays, à quoi s’ajoutent sept tâches clés.



Ces tâches sont : mettre en œuvre de manière synchrone et globale les programmes d'action liés au Vietnamiens d’outre-mer, y compris le plan d'action du gouvernement pour la période 2021-2026, publié le 31 décembre 2021 ; renforcer le grand bloc d’union nationale ; perfectionner les mécanismes au service de la mise en valeur des ressources apportées par les Vietnamiens d’outre-mer ; aider les Vietnamiens d'outre-mer à renforcer leur statut juridique et à stabiliser leur vie ; continuer à aider les gens à préserver l’identité culturelle nationale ; moderniser le travail lié aux informations pour les Vietnamiens d’outre-mer ; améliorer la coordination entre les organes compétents dans le travail lié aux Vietnamiens d’outre-mer.

Des Vietnamiens en Afrique du Sud préparent des plats traditionnels pour saluer le Nouvel An lunaire du Tigre 2022. Photo: VNA



Lors de l’interview, l’ambassadeur Luong Thanh Nghi a également parlé des efforts pour aider les Vietnamiens d’outre-mer à préserver l’identité culturelle vietnamienne, dont des visites au Vietnam, des colonies de vacances pour des enfants et adolescents vietnamiens à l’étranger, des classes de vietnamien. Il a en outre insisté sur les efforts pour rapatrier des citoyens vietnamiens dans le contexte de COVID-19.



Le vice-président de la Commission d'Etat pour les Vietnamiens d'outre-mer a par ailleurs souligné les efforts des Vietnamiens d'outre-mer pour soutenir la lutte contre le COVID-19 dans leurs pays d'accueil ainsi qu'au Vietnam. Selon lui, en 2020 et 2021, les Vietnamiens d'outre-mer ont donné environ 120 milliards de dongs aux Fonds de prévention et de lutte contre le COVID-19 et de vaccins contre le coronavirus. Ils ont envoyé au Vietnam des milliers de tonnes de matériel médical et nombre de médecins d'origine vietnamienne dans plusieurs pays se sont portés volontaires pour rejoindre les forces de première ligne dans le pays pour lutter contre l'épidémie…