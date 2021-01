Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Les habitants de Hô Chi Minh-ville et du Nam Bô oriental ont suivi attentivement la séance d’ouverture du 13e Congrès national du Parti communiste vietnamien, le 26 mars.

Ils espèrent que la nouvelle stratégie adoptée à l’issue de ce congrès permettra au pays de progresser plus rapidement encore. Lê Thi Thu, domiciliée dans l’arrondissement de Phuoc Nguyên, à Ba Ria, a indiqué :

« Le 13e Congrès du Parti se déroule dans un contexte où la position du Vietnam est de plus en plus affirmée à l’échelle mondiale. La réussite de notre pays dans la lutte contre la Covid-19 a été applaudie par la communauté internationale. J’espère que les stratégies adoptées permettront de développer le secteur scientificotechnologique et les villes intelligentes. Je souhaite aussi que le pays participe davantage à l’économie mondiale.»

Hoàng Van Hoc, de l’ethnie Khang, président du comité populaire de la commune de Muong Giôn, dans la province de Son La, a noté les attentes des minorités ethniques du Nord-Ouest.

« Nous souhaitons que le Parti et l’État proposent des politiques en faveur des ethnies minoritaires et les aident à préserver et à valoriser leurs identités culturelles». -VOV/VNA