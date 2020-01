New York, 20 janvier (VNA) - La Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies et le consulat du Vietnam à New York ont organisé une rencontre à l'occasion du Têt (Nouvel An lunaire), avec la participation des représentants de la communauté des Vietnamiens et des amis internationaux.

L'ambassadeur Dang Dinh Quy, chef de la Mission, a souligné les réalisations du pays en 2019, en particulier la position élevée du Vietnam sur la scène mondiale, notamment son élection à un membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies.



Cette année, le Vietnam assume le poste de président de ce conseil pour janvier, ainsi que président de l'ASEAN de 2020, a-t-il déclaré.



A l’ONU et lors des forums multilatéraux, a-t-il dit, le pays indochinois accordera la priorité au respect du droit international et encouragera la coopération.



Dans une atmosphère chaleureuse, les participants ont goûté des plats traditionnels et un programme artistique présenté par des étudiants et des cadres d'agences de représentation vietnamiennes à New York.- VNA