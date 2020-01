Des participants au programme organisé par l’ambassade du Vietnam en Tanzanie à l'occasion du Têt du Rat 2020. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – À l’occasion du Nouvel An lunaire 2020 (Têt du Rat), le Consulat général du Vietnam à San Francisco a donné lundi 20 janvier un banquet en l'honneur de la communauté vietnamienne dans des localités à l’Ouest des États-Unis.

Cet évènement a attiré environ 500 Vietnamiens et Américains d’origine vietnamienne ainsi que des représentants du Département d'État américain, des autorités de l’État de l’Oregon, des villes de San Francisco et Monterrey Park.

Le consul général vietnamien Nguyên Trac Toàn a informé les participants des réalisations socioéconomiques et diplomatiques obtenues par le Vietnam en 2019, soulignant les contributions considérables de la communauté vietnamienne aux États-Unis, notamment celle en Californie.

L’année 2020 marquera une nouvelle étape positive des relations Vietnam - États-Unis, qui deviennent de plus en plus efficaces, a-t-il estimé.

Il a apprécié les contributions des Vietnamiens dans des localités à l’Ouest des États-Unis au développement du Vietnam ainsi que leurs efforts visant à mobiliser le soutien des amis américains et internationaux aux relations Vietnam - États-Unis.

Le 19 janvier, l’ambassade du Vietnam en Tanzanie a également organisé un programme pour célébrer le Têt traditionnel 2020, réunissant des représentants de la communauté, des entreprises vietnamiennes dans ce pays et quelques amis étrangers.

Le Parti et l’État vietnamiens tiennent toujours en haute estime les contributions de la communauté vietnamienne à l’étranger, dont celle en Tanzanie, à l’œuvre d’édification et de défense nationale, a déclaré l’ambassadeur vietnamien Nguyên Kim Doanh.

Le diplomate s’est déclaré convaincu que la communauté vietnamienne en Tanzanie continue de jouer le rôle de passerelle importante pour maintenir et valoriser les relations traditionnelles et l’amitié entre le Vietnam et la Tanzanie.

Il a appelé les Vietnamiens en Tanzanie à surmonter des difficultés, à respecter la loi du pays de résidence pour promouvoir une bonne image de la terre et des hommes vietnamiens. -VNA