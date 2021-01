Des délégués participant au 13e Congrès national du Parti. Photo: VNA

New York (VNA) - Plusieurs Vietnamiens qui vivent et travaillent à New York, aux États-Unis, s'attendent à ce que le 13e Congrès national du Parti prenne de bonnes décisions pour accélérer le développement du Vietnam dans les temps à venir.

Lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA), le professeur Luong Dinh Dung qui enseigne à l'Université de New York, a déclaré que les réalisations du Vietnam lors de ces dernières années avaient créé une base solide.

Il a partagé: «J'espère que les dirigeants vietnamiens à tous les niveaux seront de bons artisans pour réussir à construire une maison commune et poursuivre le développement du Vietnam dans les temps à venir ».

Soulignant l’importance de la matière grise des intellectuels vietnamiens à l’intérieur comme à l’extérieur du pays, Luong Dinh Dung a déclaré espérer que ce Congrès du Parti proposerait des politiques ou des orientations plus spécifiques pour profiter de cette précieuse ressource.

De son côté, Trang Pham Kelly, doctorante en sécurité sociale à l'Université de New York, a indiqué que la stabilité politique et sociale du Vietnam était appréciée de nombreuses multinationales qui étudiaient le pays pour leur processus de délocalisation.

« Ce changement créera de grandes opportunités au Vietnam, lui permettant d'accueillir de nouveaux flux d'investissement, mais ce sera aussi un défi. Le Vietnam devra faire de plus grands efforts pour améliorer l'énergie et les infrastructures. En outre, les autorités à tous niveaux devront améliorer leur dynamisme », a-t-elle ajouté. –VNA