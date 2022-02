Hanoï (VNA) - L'Association des Vietnamiens de la province d'Udon Thani, au Nord-Est de Thaïlande, a organisé le 1er février une cérémonie d'offrande d'encens à la mémoire du Président Ho Chi Minh.

Luong Xuan Hoa, président de l'Association des Vietnamiens de la province d'Udon Thani, a précisé que le Président Ho Chi Minh avait vécu et lancé un mouvement révolutionnaire chez la communauté vietnamienne à Udon Thani en particulier et en Thaïlande en particulier, dans les années 1928 et 1929.

A cette occasion de l’Année du Tigre, Luong Xuan Hoa a adressé ses vœux de Nouvel An lunaire à tous les Vietnamiens de la province d'Udon Thani. Il a souhaité que les Vietnamiens continuent à promouvoir l'esprit de solidarité et d’entraide pour surmonter les difficultés causées par la pandémie de COVID-19 et à préserver la culture traditionnelle.

Udon Thani est une grande province du Nord-Est de la Thaïlande, également la province qui compte le plus grand nombre de Vietnamiens dans ce pays, avec environ 15.000 personnes. -VNA