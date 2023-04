Cérémonie de lancement des Vietnam Digital Awards 2023 à Hanoï le 18 avril (Photo : Comité d'organisation)

Hanoï, 19 avril (VNA) - Les Vietnam Digital Awards 2023, axés sur la libération du potentiel des données, ont été lancés par l’Association vietnamienne des communications numériques (VDCA) le 18 avril.S'adressant au lancement à Hanoï, le président de la VDCA, Nguyen Minh Hong, a déclaré qu'en cette sixième année des prix, le comité d'organisation réserve un honneur particulier aux produits, services et solutions exceptionnels sur la création, la connexion, le partage et l'utilisation des données au Vietnam.Les prix continueront également à féliciter les agences d'État et les entreprises de tous les secteurs, pas seulement l'industrie informatique, qui ont fortement mené des réformes et une transformation numérique dans leurs activités, a-t-il noté.Le ministère de l'Information et des Communications a désigné 2023 comme "l'année des données" avec des tâches et des objectifs concrets, notamment la création et le lancement de bases de données sur les ministères, les secteurs et les localités, déverrouiller les données et protéger la sécurité des données.Nguyen Minh Hong a ajouté que la VDCA a lancé les prix, parrainés par le ministère de l'Information et des Communications et mis en œuvre par le magazine électronique VietTimes, comme une étape pour aider à mettre en œuvre la résolution du Bureau politique sur certaines politiques d'engagement actif dans la quatrième révolution industrielle et le programme national de transformation numérique du gouvernement d'ici 2025 avec des orientations vers 2030.Dinh Van Hai, directeur adjoint du comité permanent du comité d'organisation, a déclaré que les prix récompensent les agences, les organisations et les individus ayant des réalisations remarquables dans cinq catégories, à savoir d'excellents produits, services et solutions de technologie numérique ; entreprises et unités non commerciales avec une excellente transformation numérique ; des agences étatiques avec une excellente transformation numérique ; des solutions de transformation numérique pour la communauté ; et produits, services et solutions étrangers.Les candidatures doivent être soumises en ligne via le site Web des prix, www.vda.com.vn, entre le 18 avril et le 30 juin. La cérémonie de remise des prix est prévue début octobre.Au cours des cinq dernières éditions, les Awards ont attiré près de 1 400 candidatures et récompensé quelque 350 agences, entreprises et unités non commerciales, ainsi que de nombreux produits et solutions de transformation numérique exceptionnels.- VNA