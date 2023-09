Le Président Hô Chi Minh présente la Déclaration d’indépendance de la République démocratique du Vietnam, l’actuelle République socialiste du Vietnam. Photo d'archives

Hanoï (VNA) - La Déclaration d’indépendance, lue par le Président Hô Chi Minh il y a 78 ans jour pour jour, est l’acte d’émancipation d’un Vietnam indépendant, d’un peuple vietnamien désormais maître de son propre destin. Depuis cette date historique du 2 septembre 1945, les mots «Indépendance» et «Liberté» constituent la boussole de la nation sur son chemin de défense et d’édification.



«Le Vietnam a le droit d'être libre et indépendant et, de facto, est devenu un pays libre et indépendant. Le peuple vietnamien, dans son ensemble, est décidé à mobiliser toutes ses forces spirituelles et matérielles, à sacrifier sa vie et ses biens pour garder son droit à ce droit de liberté et d'indépendance».



C’est ainsi que se termine la Déclaration d’indépendance, rédigée et présentée par le Président Hô Chi Minh, le 2 septembre 1945, date de naissance de la République démocratique du Vietnam, l’actuelle République socialiste du Vietnam.

Solidement fondé sur le plan juridique, ce texte proclame la souveraineté nationale du Vietnam et ouvre un nouveau chapitre dans l’Histoire nationale, placé sous le signe de l’édification et du développement.

À l’ère Hô Chi Minh, l’indépendance et la liberté ne sont pas seulement une aspiration, elles incarnent une raison d’être, un idéal pour lequel le Président lui-même, le Parti et les Vietnamiens en général sont prêts à combattre. C’est cette raison d’être, cet idéal et la conviction qu’ils pourraient enfin vivre leur indépendance, leur liberté et leur bonheur dans un Vietnam pacifié, indépendant et unifié, qui a fait que les Vietnamiens se sont rassemblés sous le drapeau du Parti communiste pour repousser les agresseurs étrangers et édifier le socialisme. La Déclaration d’indépendance a vraiment constitué une source d’encouragement pour le peuple, comme l’affirme Dô Duc Minh, enseignant senior à l’Université nationale de Hanoï.

«La Déclaration d’indépendance est comme une épopée, une lumière qui éclaire le chemin de notre nation. Le Vietnam dispose d’une position géographique exceptionnelle. Notre pays se trouve sur la péninsule indochinoise, au croisement entre l’Est et l’Ouest, entre l’océan Indien et l’océan Pacifique, ce qui en fait une plateforme d’échanges important du commerce mondial. Aujourd’hui et demain, l’indépendance et la souveraineté nationale resteront nos priorités absolues», souligne-t-il.

Indépendant et libre, le peuple vietnamien est aussi déterminé à se développer et à s’affirmer sur la scène internationale. D’un pays pauvre et ravagé par la guerre, le Vietnam est aujourd’hui un pays en voie de développement à revenu intermédiaire. Son Renouveau total lui a permis d’enregistrer une croissance économique élevée et continue, de promouvoir les progrès et l’équité sociale, de développer la culture, de moderniser ses campagnes et d’augmenter son indice de développement humain, comme le rappelle le professeur Vu Minh Giang.

Le président Hô Chi Minh déclare la détermination de tout le peuple vietnamien à ne plus jamais être esclave à la mairie de Paris, en septembre 1946. Photo d'archives



«Il est indéniable que toutes ces performances ont été rendues possibles grâce à la révolution dirigée par le Parti communiste vietnamien. Alors, soyons assurés du bien-fondé de notre choix. Le chemin que nous avons choisi mènera certainement vers le bonheur et la prospérité», déclare-t-il.

Les progrès vertigineux du Vietnam n’en finissent pas d’éblouir ses amis internationaux, dont l’ambassadeur du Kazakhstan, Yerlan Baizhanov.

«Le Vietnam est un pays riche en traditions historiques et nationales. Mais c’est aussi un pays résolument tourné vers la modernité. Les jeunes Vietnamiens sont très dynamiques, beaucoup ont fait des études à l’étranger, ils parlent couramment au moins une langue étrangère. Je suis totalement convaincu que le Vietnam se développera encore plus vigoureusement», partage-t-il.

Actuellement, le Vietnam s’applique à atteindre les objectifs définis par le Parti communiste lors de son 13e Congrès national en 2021. Depuis deux ans et demi, malgré la pandémie de Covid-19 et des bouleversements géopolitiques sans précédent, notre pays continue de progresser.

L’indépendance et la liberté, les mots d’ordre de la Déclaration d’indépendance d’il y a 78 ans, continueront de guider la nation sur son chemin vers le bonheur et la prospérité. - VOV/VNA