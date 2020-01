Les médecins de l'hôpital Cho Ray portent des vêtements de protection lorsqu'ils entrent dans la zone de quarantaine. (Source: VNA)

Hanoi, 30 janvier (VNA) - Trois Vietnamiens revenant de la ville de Wuhan en Chine ont été testés positifs pour le coronavirus (nCoV) jeudi après-midi, ce qui porte à cinq le nombre total de cas de nCoV détectés dans le pays, a rapporté le ministère de la Santé.L’un d’eux a été mis en quarantaine à l’hôpital de la province centrale de Thanh Hoa, tandis que les deux autres sont en cours de traitement à l’hôpital national des maladies tropicales de Hanoi.Tous les trois se sont rendus à Wuhan en Chine - l'épicentre de l'épidémie du virus de la pneumonie.Avec un père et un fils chinois de Wuhan admis à l'hôpital Cho Ray de Ho Chi Minh-Ville, le Vietnam a enregistré jusqu'à présent cinq cas d'infection à coronavirus.Le citoyen chinois, Li Ding, 66 ans, et son fils, Li Zichao, 28 ans ont été admis à l'hôpital Cho Ray, à Ho Chi Minh-Ville, le 22 janvier pour une pneumonie et ont ensuite été testés positifs pour le coronavirus.Le ministère de la Santé a déclaré que ces deux patients se rétablissaient. Li Zichao est devenu négatif au test le 28 janvier après avoir reçu un traitement intensif à l'hôpital Cho Ray pendant une semaine.Le pays met en quarantaine un total de 32 cas suspects d'infection, en attendant les résultats des tests finaux, tandis que 65 cas ont des résultats négatifs. Quarante-trois personnes sont mises en quarantaine malgré leur état de santé normal car elles ont eu des contacts avec des patients suspectés d'être infectés par le nCoV. -VNA