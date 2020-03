Hanoi (VNA) - Une personne a été tuée dans la province montagneuse de Ha Giang (Nord) à 16h00 le 3 mars, selon le Comité de pilotage national sur la prévention et la lutte contre les catastrophes naturelles.

Photo : VNA

Dans le même temps, près de 350 maisons ont été détruites, tandis que plus de 4.540 maisons et 22 écoles ont été endommagées.Les catastrophes naturelles ont également détruit 1.160 hectares de cultures vivrières.Le Comité de pilotage national a exhorté les localités à mobiliser toutes les ressources pour faire face aux conséquences et aider les familles affectées à restaurer la vie et la production.Selon le Centre national de prévision hydrométéorologique, des tourbillons et des tempêtes de grêle pourraient continuer de se produire dans la région du Nord et la région septentrionale du Centre.Les localités doivent surveiller de près la situation pour informer rapidement les habitants des mesures de prévention.-VNA