Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Les passagers à bord des vols au départ de Ho Chi Minh-Ville et de Can Tho ne doivent plus passer un test de dépistage du COVID-19, selon la décision N°2233/QĐ-BGTVT signé le 27 décembre par le vice-ministre des Transports Le Anh Tuan.

Seulement les passagers résidant ou séjournant avant le vol dans des zones évaluées comme à très haut risque, dites "zones rouges" (niveau 4), ou celles mises en quarantaine, doivent présenter des résultats de test négatifs au SARS-CoV-2 par RT-PCR ou méthode antigénique dans les 72 heures avant l’embarquement...

Par ailleurs, le ministère des Transports a autorisé une augmentation de la fréquence de vols intérieurs du 29 décembre 2021 au 16 février 2022.

Concrètement, le nombre de vols aller-retour quotidiens reliant Ho Chi Minh-Ville à Hanoï sera porté à 25 durant la période du 29 décembre 2021 au 18 janvier 2022 et à 52 entre le 19 janvier et le 16 février 2022. Le nombre de vols aller-retour quotidiens reliant Ho Chi Minh-Ville à Da Nang sera également porté à 20 et à 27 pour ces laps de temps.

Le nombre de vols sur d’autres lignes reliant Hanoï, Ho Chi Minh-Ville à Da Nang, Hai Phong, Thanh Hoa, Nghe An, Khanh Hoa, Kien Giang, Binh Dinh, augmentera également. -VNA