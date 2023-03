Da Nang (VNA) – Un séminaire mardi 7 mars à Da Nang (Centre) s'est penché sur l’application des technologies de l’hydrogène dans la transition vers les énergies vertes au Vietnam.

Panorama du séminaire. Photo: VNA



Ce séminaire a été co-organisé par le Département de promotion du commerce, le ministère japonais de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie, le Centre ASEAN-Japon (AJC), l’Office du commerce du Vietnam au Japon.

Les participants ont écouté des politiques sur la transition énergétique au Japon, discuté des mécanismes et politiques pour soutenir le développement de l’hydrogène et accélérer la transition vers les énergies vertes au Vietnam.



Le Vietnam fait les premiers pas de sa transition des énergies traditionnelles vers les énergies renouvelables. La Résolution n ° 55-NQ / TW du 11/2/2020 du Bureau politique sur les orientations de la Stratégie nationale de développement énergétique à l'horizon 2030, vision jusqu'en 2045, définit des orientations du développement de l’hydrogène.



Au Vietnam, l'hydrogène est l'une des solutions pour la transition vers les énergies vertes, contribuant à la mise en œuvre de l'engagement du gouvernement concernant « zéro émission nette » d'ici 2050.



Le biocarburant et l'hydrogène seront utilisés dans la production d'électricité, les transports, l'industrie, les bâtiments civils et tertiaires, contribuant à accélérer la transition énergétique et à construire progressivement une économie décarbonée.



Selon le Département du pétrole, du gaz et du charbon (ministère de l'Industrie et du Commerce), l'hydrogène représentera une part importante d'environ 5,6 à 6,2% du mix énergétique du Vietnam en 2050. Le projet de plan énergétique national fixe comme objectif que d'ici 2050, la production d'hydrogène atteindra environ 25 millions de tonnes. -VNA