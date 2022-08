Le baseball est progressivement devenu plus populaire à Hô Chi Minh-Ville. Photo: CTV/CVN

Hanoï (VNA) - Les sports importés de l’étranger ont un énorme succès au Vietnam grâce à la passion qui anime ceux qui les pratiquent. Le baseball et le hockey sur gazon sont deux disciplines favorites des jeunes citoyens.

Le baseball a fait son apparition en 1999 à Hô Chi Minh-Ville, grâce à l’homme d’affaires japonais Fuchiwaki. En s’y rendant pour travailler, il a constaté rapidement que cette ville proposait de très nombreux sports. Pourtant, nul ne jouait au baseball alors que le football, la natation et le badminton étaient omniprésents. C’est ainsi qu’il a décidé de le présenter aux jeunes locaux. Il a créé le premier club de baseball appelé Saigon Baseball, qui a été soutenu et développé pendant un certain temps par l’Organisation sud-coréenne de baseball professionnel (KBO).



En 2001, après le décès de M. Fuchiwaki, ce club a été dissous. Dix ans plus tard, il s’est réuni et a formé l’Association de baseball de Hô Chi Minh-Ville. En plus de promouvoir ce sport auprès des amateurs dans la mégapole du Sud, des experts venus du Japon et de République de Corée ont également passé du temps à guider la conception du terrain de football, ainsi que la formation de base au baseball dans les 2e, 9e (aujourd’hui ville de Thu Duc) et 11e arrondissements.



Premier tournoi national de baseball



Jusqu’à présent, le baseball a fait de grands progrès à Hô Chi Minh-Ville, à partir d’un modèle combinant la pratique amateur du baseball à des clubs de formation, attirant de nombreux jeunes, en particulier la communauté des expatriés.



Selon Lê Dang Phuong Vu, ancien membre de la sélection nationale de baseball, il existe actuellement environ 12 clubs de ce sport dans tout le pays. La plupart sont dans la mégapole du Sud.



Le manque de terrain qualifié pour pratiquer est l’une des difficultés auxquelles le baseball de la ville est confronté. Actuellement, les grands clubs s’entraînent dans les terrains de la ville de Thu Duc ou du Centre d’entraînement et de compétition sportive de Hô Chi Minh-Ville, tandis qu’un certain nombre de petites équipes jouent dans les parcs, et même sur les terrains vacants derrière les maisons.



L’investissement initial lors de la participation au baseball est également assez coûteux. Un gant de taille moyenne coûte près de 2 millions de dôngs. Un bon costume de receveur s’élève à 30 millions de dôngs. C’est en partie pour ces raisons qu’auparavant, les clubs parvenaient difficilement à se développer, par manque d’équipements corrects. "Mais maintenant, de plus en plus de clubs et équipes reçoivent des aides financières ou matérielles de la part des entreprises et sponsors. Ils ont donc plus d’opportunités pour progresser rapidement", a ajouté Phuong Vu.



La première Coupe nationale des clubs de baseball a eu lieu fin juillet dernier dans la mégapole du Sud. Organisé par la Fédération vietnamienne de baseball et de softball et l’Association de baseball de la ville, cet événement a vu la participation de huit clubs, dont trois de la mégapole du Sud. Outre le but de promouvoir et de développer le baseball dans la communauté, cette coupe a également offert une belle opportunité pour le baseball vietnamien de rechercher et de découvrir des talents, créant une base pour former une équipe vietnamienne capable de participer aux futurs tournois internationaux.



Le hockey sur gazon en vogue

Le hockey sur gazon a débarqué au Vietnam en 2007. Il s’est rapidement fait une place chez les jeunes citadins.



Il n’y a eu aucune école de hockey sur gazon à proprement parler durant plusieurs années. Mais il existait quelques clubs à Dà Nang (Centre) et Hô Chi Minh-Ville. Les sportifs à l’origine de ces clubs avaient déjà un certain niveau, ce qui leur a permis de transmettre leurs compétences. Les clubs Saigon Tornados et Saigon International ont marqué la tendance de la pratique et de la compétition de ce sport.



En 2013, la sélection nationale de hockey sur gazon, dont la plupart des membres sont des Saïgonnais, a participé aux 27es Jeux d’Asie du Sud-Est disputés au Myanmar. C’était aussi la première fois que le hockey vietnamien était sur la scène internationale. Après cela, cette équipe a continué à représenter le Vietnam lors des éliminatoires de la Ligue mondiale 2016 à Singapour et des SEA Games 2017 en Malaisie.



Ces dernières années, le mouvement de pratique et de compétition de hockey s’est développé assez rapidement, est devenu plus méthodique et professionnel et a attiré l’attention du public. En 2019, le Festival de hockey du Vietnam organisé par la Fédération de hockey de Hô Chi Minh-Ville a vu la participation de 25 équipes de 7 pays et territoires. À cette époque-là, le Vietnam comptait huit équipes participant à la compétition, composées principalement d’étudiants de nombreuses universités de la ville.



Le hockey sur gazon s’est progressivement glissé dans le monde sportif de la mégapole du Sud, devenant même un sport à choisir dans le programme d’éducation physique de la ville. Il est enseigné dans quelques universités, dont Tôn Duc Thang et Hông Bang.



La Fédération de hockey sur gazon de la mégapole du Sud a vu le jour en 2020, devenant un jalon important dans le développement du sport dans la ville, rapprochant le hockey de la communauté. De la coordination avec les écoles pour amener la matière à l’école, à la recherche de nouveaux éléments pour l’équipe, jusqu’à l’organisation de programmes de formation pour entraîneurs, arbitres et moniteurs juniors organisés par la fédération.



Nguyên Hà Truong Hai, président de la Fédération de hockey sur gazon de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré qu’après une période de stagnation temporaire due à l’épidémie, une série d’événements visant à promouvoir le mouvement de ce sport se tiendrait consécutivement dans un avenir proche. C’était le tournoi de hockey sur gazon dans le cadre des 9es jeux sportifs de la ville, qui ont eu lieu le 30 juillet dernier.



En novembre prochain, la mégapole du Sud organisera un tournoi international avec la participation des équipes venues de 10 à 15 pays et territoires. -CVN/VNA