Hanoï, 27 juillet (VNA) – Le Premier ministre a décidé le 27 juillet de remettre à 242 morts tombés pour la Patrie le certificat reconnaissant leur dévouement à la Patrie.

Photo : VNA



La Patrie reconnaît que le certificat de mérite honore 242 martyrs du ministère de la Sécurité publique, du ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, du ministère de la Défense et de 31 villes et provinces.

Le Vietnam marque la Journée des invalides de guerre et des morts pour la Patries le 27 juillet de chaque année. Il s’agit d’une occasion spéciale pour tout le peuple d'exprimer sa reconnaissance envers des millions de martyrs et d'invalides de guerre qui ont sacrifié leur vie et leur santé pour la libération nationale. - VNA