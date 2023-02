Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Les services et l’industrie sont en tête du classement des secteurs qui devraient recruter le plus cette année à Hô Chi Minh-Ville (Sud), a prévu le Centre de prévision des besoins en main-d’œuvre et d’information sur le marché du travail de Hô Chi Minh-Ville (FALMI).

Selon le FALMI, les besoins de Hô Chi Minh-Ville en main-d’œuvre qualifiée sont estimés à 85,78% de ses besoins humains. Photo : VNA



La mégapole du Sud aurait besoin de recruter 280.000 à 300.000 personnes ou 300.000 à 320.000 personnes en fonction la croissance mondiale et de certaines grandes économies, a-t-il indiqué le 4 février.



Les besoins en main-d’œuvre au premier trimestre sont estimés à 72.000 - 79.000 ou 79.000 - 87.000 postes, a ajouté l’établissement relevant du Département du travail, des invalides et des affaires sociales de Hô Chi Minh-Ville.



Commerce ; transports et entreposage ; tourisme ; poste, télécommunications, information et communication ; finance, crédit, banque et assurance ; immobilier ; services d’information et d’expertise, science et technologie, éducation et formation ; et santé : les besoins de recrutement des travailleurs qualifiés dans neuf grands secteurs des services représentent 57,69% des intentions d’embauche.



Viennent ensuite quatre secteurs de l’industrie clés – mécanique ; électronique et technologies de l’information ; transformation des aliments et boissons ; et chimie pharmaceutique, plastique et caoutchouc – avec 20,31%. Les besoins seraient également importants dans d’autres métiers avec 22,01%.



Selon le FALMI, la population active à Hô Chi Minh-Ville en 2023 va dépasser la moitié de sa population totale et atteindre plus de 4,8 millions de personnes, dont plus de 2,2 millions de femmes, soit 46,17%. La main-d’œuvre en zone urbaine et en zone rurale est estimée respectivement à plus de 3,7 millions de travailleurs (77,8%), et plus d’un million (22,3%).

En 2022, elle comptait plus de 2,5 millions de travailleurs dans les entreprises, parmi eux figuraient plus de 1,9 million dans les entreprises non étatiques (73,65%), 556.000 dans les entreprises à capitaux étrangers (21,54%) et plus de 124.000 dans les entreprises étatiques (4,81%). – VNA