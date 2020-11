Hanoi (VNA) - Les secours continuent à affluer dans le Centre du pays récemment ravagé par les tempêtes et les inondations.

Depuis fin septembre, les typhons et inondations successives ont fait au moins 235 morts et disparus dans le Centre, et provoqué des pertes économiques estimées à environ 17 billions de dôngs. Photo: VNA



L’antenne de l’Eglise bouddhique du Vietnam (EBV) à Hô Chi Minh-Ville a organisé une cérémonie de prière le 3 novembre pour partager les pertes subies par les compatriotes sinistrés.

Les bouddhistes participants ont fait don de 5 milliards de dôngs (environ 215.000 dollars) et ont remis l’aide au Comité du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) du 12e arrondissement.

Ces derniers jours, la section locale d’EBV et ses fidèles se sont engagés dans nombre d’activités pour aider les personnes touchées par les récentes catastrophes naturelles.

Dans la province de Thanh Hoa (Centre), le comité du FPV a reçu près de 12 milliards de dôngs d’aides pour les victimes des inondations au cours des deux semaines qui ont suivi le lancement d’une campagne de solidarité.

Le vice-président permanent du comité Ha Van Thuy a fait savoir que les autorités provinciales avaient envoyé des délégations dans les provinces touchées par les inondations. Elles ont transmis des dons de 2 milliards de dôngs à Quang Nam et 500 millions de dôngs à Nghê An.

Pendant ce temps, une exposition de près de 60 œuvres graphiques a été inaugurée le 3 novembre au Musée des beaux-arts de Dà Nang et sera ouverte jusqu’au 25 novembre. Les recettes de la vente solidaire d’œuvres d’art serviront à aider les victimes des inondations.

Depuis fin septembre, les typhons et inondations successives ont fait au moins 235 morts et disparus dans le Centre, et provoqué des pertes économiques estimées à environ 17 billions de dôngs, selon un rapport du gouvernement présenté le 2 novembre à l’Assemblée nationale. – VNA