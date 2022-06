Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Après 2,5 jours de travail urgent et avec la responsabilité, la 15e Assemblée nationale a terminé avec succès les séances de questions-réponses dans le cadre de sa 3e session.

En conclusion, le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue a estimé que les séances d’interpellation et de réponse aux interpellations se sont déroulées dans une atmosphère démocratique et franche, attirant l'attention du peuple et des électeurs du pays.

Les députés ont posé des questions proches des évolutions de la vie et reflétant des aspirations des électeurs, avec un contenu bref, précis et clair.

Le président de l'Assemblée nationale a précisé que les ministres avaient tous fait preuve de bravoure et saisi fermement la situation actuelle des secteurs dont ils avaient la charge, sans éviter les questions difficiles et compliquées. Le vice-Premier ministre permanent, les vice-Premiers ministres, les ministres, les chefs des secteurs, avec leur haute responsabilité, ont expliqué sérieusement en éclaircissant de nombreuses questions qui préoccupaient les députés.

Selon Vuong Dinh Hue, les séances de questions-réponses ont répondu aux exigences et aux attentes des électeurs, du peuple et des députés eux-mêmes. Les résultats des séances de questions-réponses ont montré la diligence et la haute responsabilité du gouvernement, du Premier ministre, des vice-Premiers ministres, des ministres et des chefs des secteurs dans la réponse aux questions.



Le Comité permanent de l'Assemblée nationale demandera aux agences de recherche de préparer une résolution sur les questions-réponses à soumettre à l'Assemblée nationale pour examen et approbation à la fin de sa 3e session. - VNA