Hanoï (VNA) - Le vice-président de l'Assemblée nationale Tran Quang Phuong vient de signer le document No 283/KH-UBTVQH15 promulguant le plan d'organisation des activités d'interrogation lors de la 14e réunion du Comité permanent de l'Assemblée nationale.

Le premier groupe de questions relève du domaine de la Sécurité publique. Le contenu d'interrogation et de réponse aux interpellations porte sur la gestion de l'Etat en matière de sécurité du réseau ; la sécurité du système national de cybersécurité dans le contexte actuel ; les solutions pour prévenir et traiter strictement la criminalité de haute technologie ; la mise en œuvre des résolutions de l'Assemblée nationale et du Comité permanent de l'Assemblée nationale relatives à la prévention et à la lutte contre la criminalité, en particulier la criminalité liée à la drogue ; l’édification d’une base de données nationale sur la population…

Le deuxième groupe de questions relève du domaine de la culture, du sport et du tourisme, concernant le respect des politiques et des lois pour que le tourisme soit réellement un secteur économique clé ; la mise en œuvre de tâches et de solutions pour restaurer le tourisme après la pandémie de COVID-19 ; la mise en œuvre de politiques de soutien aux entreprises et aux employés du secteur du tourisme ; les politiques d'encouragement à la socialisation dans le développement du tourisme ; la gestion, la préservation, la valorisation des sites historiques nationaux, ...



Selon les prévisions, les séances de question-réponse auront lieu le 10 août. -VNA