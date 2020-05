Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Les sciences et technologies jouent un rôle important dans la résolution des problèmes urgents dans le domaine de la santé, améliorant la qualité et l'efficacité des soins, promouvant la protection de la santé publique et contribuant à l’œuvre d’industrialisation, de modernisation national et d’intégration internationale.

Dans la lutte contre la pandémie de COVID-19, le Vietnam a obtenu des résultats initiaux remarquables en produisant avec succès un kit de dépistage du virus SARS-CoV-2 qui a été reconnu mondialement et exporté vers quelques pays, a déclaré le ministre des Sciences et Technologies, Chu Ngoc Anh.

Le Vietnam a également réussi à produire et à mettre en service de nombreux types de robots au service des personnes en quarantaine.

Ces dernières années, le Vietnam a recherché, appliqué et développé de nombreuses technologies de pointe dans le domaine de la santé pour approcher les niveaux avancés des pays de la région et du reste du monde.

Le Vietnam maîtrise des techniques avancées de diagnostic et de traitement des maladies humaines telles que transplantation d'organes, intervention cardiovasculaire, thérapie cellulaire, chirurgie laparoscopique, génie biomoléculaire, médecine nucléaire...

À ce jour, trois centres spécialisés dans la transplantation d'organes, ont été implantés à Hanoi, à Hue et à Ho Chi Minh-Ville.

Le secteur de la santé du Vietnam a appliqué avec succès de nombreuses technologies de pointe dans la production de médicaments de haute qualité, conformes aux normes des pays avancés, capables de rivaliser sur le marché intérieur, de remplacer les médicaments importés et d’être exportés.

Les sciences et technologies ont également contribué au contrôle et à l’élimination progressive d’un certain nombre de maladies dangereuses au Vietnam telles que choléra, peste, paludisme, polio, tétanos néonatal et plus récemment SARS, grippe aviaire, fièvre dengue, COVID-19. -VNA