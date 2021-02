Hanoï, 26 février (VNA) - Les résultats du 11e Congrès national du Parti révolutionnaire du peuple lao (PRPL) ont été informés au Parti communiste du Vietnam (PCV) lors d’une vidéoconférence le 26 février.

Panorama de la vidéoconférence. Photo : VNA



Lors de l'événement, Soonthorn Xayachak, secrétaire du Comité central du PRPL et chef de la Commission centrale des relations extérieures, qui est l'envoyé spécial du secrétaire général du PRPL et du Premier ministre lao Thongloun Sisoulith, a déclaré que le 11e Congrès national du PRPL était un succès, devenant une étape importante dans une nouvelle période de développement de la révolution du Laos.



Le congrès a approuvé un rapport politique du 10e Comité central du PRPL, le plan de développement socio-économique de la période 2021-2025, ainsi que l'amendement et le complément de la charte du PRPL, et a passé en revue la direction du Comité central du PRPL (10e mandat). Le congrès a également élu le Comité central du PRPL du 11e mandat.



Soonthorn Xayachak a remercié le Comité central du PCV, le secrétaire général du PCV et président d'État Nguyen Phu Trong ainsi que les dirigeants du Parti, de l'État et des principales agences du Vietnam pour leurs félicitations au congrès et à leurs homologues lao. Il a également remercié le Vietnam d'avoir soutenu le Laos dans l'organisation du Congrès, tout en félicitant le PCV pour le succès de son 13e Congrès national.

De son côté, Hoang Binh Quan, président de la Commission des relations extérieures du Comité central du PCV et envoyé spécial du secrétaire général du Parti et président d’État Nguyen Phu Trong, s'est réjoui des résultats fructueux du 11e Congrès national du PRPL et de l'élection des députés.à l’Assemblée nationale du Laos (9e législature), les décrivant comme des événements politiques importants du Laos, ouvrant une nouvelle période dans la défense nationale et la construction du Laos.



Hoang Binh Quan a exprimé sa conviction que sous la direction du PRPL, le peuple lao continuera à obtenir de nouvelles réalisations dans son processus de Renouveau et à réaliser avec succès la Résolution publiée au 11e Congrès national du PRPL, construisant ainsi une nation de paix, d'indépendance, de démocratie et d'unification et de prospérité vers le socialisme.



Il a affirmé que le Parti, l'État et le peuple vietnamiens apportent toujours un soutien fort et intégral à la réforme nationale, à la défense, à la construction et au développement du Laos.



Hoang Binh Quan et Soonthorn Xayachak se sont réjouis du développement de la solidarité particulière entre les deux pays, qui a apporté des avantages pratiques à leur peuple.



Les deux parties ont souligné la détermination de travailler en étroite collaboration pour surmonter les difficultés et les défis pour mettre en œuvre la Résolution de chaque Parti, tout en coordonnant étroitement la mise en œuvre effective des accords conclus par les hauts dirigeants des deux Partis et deux pays.



En toute circonstance, les deux parties feront tout leur possible pour protéger, maintenir et renforcer les liens Vietnam-Laos et rendre les relations plus fortes, pérennes et éternelles pour les transmettre aux jeunes générations, ont-ils déclaré.-VNA