Panorama de la conférence. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Pendant la période 2013-2022, les restes de 19.357 morts pour la Patrie ont été retrouvés et inhumés, a-t-on appris lors d’une conférence tenue le 31 mars à Hanoï.



Cette conférence a permis de dresser le bilan du Programme de coordination entre le Comité de pilotage national de la recherche et du rassemblement des restes des martyrs (Comité de pilotage 515) et l'Association des anciens combattants du Vietnam pour la période 2017-2022.



Selon les participants, les ossements ont été retrouvés au Vietnam (9.533 martyrs), au Laos (3.062) et au Cambodge (6.762).



A cette occasion, le Comité de pilotage national 515 et l’Association des vétérans du Vietnam ont signé un programme de coordination pour la période 2023-2030.