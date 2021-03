L'ambassadeur du Vietnam en Hongrie Nguyen Tien Thuc a remis le 19 mars des certificats de mérite décernés par le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh à l'Association d'amitié Hongrie-Vietnam. Photo: VNA



Budapest (VNA) - L'ambassadeur du Vietnam en Hongrie Nguyen Tien Thuc a remis le 19 mars des satisfecit décernés par le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh à l'Association d'amitié Hongrie-Vietnam et à ses trois responsables pour leurs contributions actives à l'amitié bilatérale.



Les récipiendaires sont le président de l'Association d'amitié Hongrie-Vietnam, le lieutenant général et Dr Botz László, son vice-président, les colonels Nagy Gyula et Imre Lajos, ce dernier représentant du Groupe des anciens combattants hongrois qui a rejoint la Commission internationale de surveillance et de contrôle au Vietnam (ICCS) de 1973 à 1975.



S'exprimant lors de l'événement, l'ambassadeur vietnamien Nguyen Tien Thuc a déclaré qu'il s'agissait d'une reconnaissance du gouvernement vietnamien, du ministère vietnamien des Affaires étrangères en particulier, pour les contributions actives de l'Association d'amitié Hongrie-Vietnam à la coopération bilatérale et à l'amitié entre les deux pays.



Il a remercié l'Association d'avoir travaillé en étroite collaboration avec l'ambassade du Vietnam et les autorités hongroises pour mener avec succès l'année dernière les activités marquant le 70e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Hongrie. Il a souhaité que l'Association continue de servir de "passerelle" important pour vulgariser les cultures des deux pays afin d'accroître la compréhension et la confiance mutuelles.

Le vice-président de l'Association d'amitié Hongrie-Vietnam, Váraljai Márton, a affirmé que le peuple hongrois avait toujours un sentiment particulier pour le Vietnam. Il a promis de continuer à travailler avec l'ambassade, les autorités et les localités des deux pays pour dynamiser l'amitié bilatérale.



Fondée le 27 avril 1989, l'Association d'amitié Hongrie-Vietnam est principalement composée d'anciens combattants hongrois qui ont rejoint l'ICCS entre 1973 et 1975. Il regroupe désormais plus de 130 membres, dont des Vietnamiens vivant en Hongrie.-VNA