Hanoi (VNA) - Le secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville, Nguyen Van Nen, a rencontré le 29 octobre une délégation de Vietnamiens d'outre-mer (Viet kieu) qui assistent à la Conférence ‘’Les Viet kieu partagent leurs opinions sur la transformation numérique et le règlement de l’impact de la pandémie de COVID-19 pour le développement économique du Vietnam’’.

Panorama de la rencontre. Photo : VNA

Nguyen Van Nen a reconnu les contributions des Viet kieu pour le développement de la ville. Ho Chi Minh-Ville reconnaît et accordera une attention particulière à la recherche d'opinions pertinentes des scientifiques, intellectuels et hommes d'affaires Viet kieu sur les questions sur la valeur de la marque de la ville et de la sécurité, de l'ordre social et de la sécurité afin de rassurer les investisseurs nationaux et étrangers, contribuant au succès dans tous les domaines de développement de la ville.

Nguyen Thanh Phong, président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, a déclaré que jusqu'à présent, la ville a bien contrôlé la 2e phase de l’épidémie de COVID-19 et met en œuvre le «double» objectif de promouvoir le développement économique et de mettre en œuvre des mesures pour prévenir et contrôler l'épidémie de COVID-19.

Au cours du processus de construction et de développement, Ho Chi Minh-Ville a toujours respecté tous les avis des expatriés.

S'exprimant lors de la réunion, l'ambassadeur Luong Thanh Nghi, vice-président du Comité d'État pour les Vietnamiens d'outre-mer, a déclaré qu'à l'heure actuelle, la force intellectuelle à l'étranger se compose d'environ 500.000 à 600.000 personnes qui travaillent ou étudient dans des pays développés. C'est une ressource énorme pour le pays.

Les délégués d'outre-mer ont exprimé leur affection et leur enthousiasme pour la ville et hautement apprécié ses potentiels de développement. Ils ont échangé des idées et suggestions avec les responsables locaux sur les orientations pour un développement durable. - VNA