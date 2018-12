Photo: VNA



Séoul (VNA) - La République de Corée considère ses relations diplomatiques avec le Vietnam comme l'un des plus importants liens dans la région, au niveau stratégique, à la fois culturel et économique.



A la veille de la visite du 4 au 7 décembre en République de Corée de la présidente de l'Assemblée nationale vietnamienne Nguyen Thi Kim Ngan, le conseiller spécial du président de l'Assemblée nationale sud-coréenne, Hahn Choonghee, a évalué les relations entre les deux pays, ainsi que celles entre les deux organes législatifs.



Hahn Choonghee a rappelé que les deux pays avaient établi leurs relations diplomatiques en 1992 et avaient été témoins de l'épanouissement de leurs relations bilatérales dans tous les domaines importants comme le commerce, l’investissement, l’économie, l’aide publique au développement (APD), l’échange entre les habitants, la culture.



Selon Hahn Choonghee, dans tous les domaines, le Vietnam figure presque en tête parmi les pays membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) ayant des relations avec la République de Corée.



Hahn Choonghee s'est dit confiant que les relations entre les deux pays continueraient à se développer.



S’agissant des secteurs potentiels pour la coopération bilatérale, il a déclaré que le Vietnam et la République de Corée pourraient renforcer leurs liens dans la culture, sur la base des similitudes culturelles, ainsi que des activités de divertissement populaires destinées à rapprocher les jeunes Vietnamiens et Sud-Coréens, créant ainsi davantage d’occasions de compréhension mutuelle.



Selon Hahn Choonghee, la République de Corée s’attend à la prochaine visite de la présidente de l'Assemblée nationale vietnamienne. Il s’agira d’une avancée très importante de la coopération entre les deux assemblées nationales. De nombreux membres de l'Assemblée nationale sud-coréenne souhaitent également rencontrer et travailler avec des députés, des hommes politiques, des hommes d'affaires, des chercheurs du Vietnam.



Hahn Choonghee a déclaré espérer que les deux parties poursuivront leurs visites régulières afin de renforcer et approfondir la coopération dans les domaines d’intérêt commun tels que le développement durable, la résilience au changement climatique, le développement institutionnel... -VNA