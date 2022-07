Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et son homologue lao Phankham Viphavanh à l'inauguration de l'Année de solidarité et d'amitié Vietnam-Laos, Laos-Vietnam. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le président de la Commission des relations extérieures du Comité central du Parti révolutionnaire populaire lao, Thongsavanh Phomvihane a apprécié les réalisations remarquables des relations bilatérales au cours des 60 dernières années, notamment après la signature par les deux pays du Traité d'amitié et de coopération en 1977.

Lors d'une interview accordée à l'Agence vietnamienne d'information à l'occasion du 45e anniversaire de la signature du Traité (18 juillet) et du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (5 septembre), le responsable laotien a estimé que l'amitié grandiose, la solidarité particulière et la coopération intégrale entre le Laos et le Vietnam continuaient d'être cultivées et promues, apportant des avantages pratiques aux deux peuples, notamment dans la politique, la sécurité et la défense, la diplomatie, l’économie et le commerce et l’investissement, la culture, la société et etc.

Les réalisations obtenues par le Laos sont dues, d’une part, du soutien du Parti, de l'État et du peuple du Vietnam, a-t-il précisé, appréciant particulièrement l'assistance du Vietnam au Laos pour faire face à la propagation de l'épidémie de COVID-19 ainsi que pour résoudre les difficultés économiques et financières actuelles de ce pays.

Il a souligné que l'étroite coopération entre les deux commissions des relations extérieures du Parti du Laos - Vietnam avait apporté une contribution importante aux relations Laos - Vietnam d’hier comme d’aujourd’hui. La Commission du Laos entretient toujours des relations de coopération étroite avec celle du Vietnam dans la détermination des orientations fondamentales ainsi que du mécanisme de coopération entre les deux pays, dans la promotion de la mise en œuvre des accords signés entre les hauts dirigeants des deux Partis, des deux États ainsi que des deux commissions du Parti.

En outre, les deux commissions du Parti ont activement échangé ensemble des informations et des points de vue sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun.

Dans le contexte actuel de la situation mondiale et régionale compliquée et imprévisible, le Laos et le Vietnam doivent renforcer la confiance politique et continuer à resserrer leurs relations ; promouvoir les piliers de la défense, de la sécurité et de la diplomatie ; améliorer l'efficacité de la coopération dans les domaines de l'économie, de la culture, de l'éducation, de la santé, des sciences et des technologies et etc.

Les deux parties doivent également renforcer l'échange d'informations, créer un consensus sur le point de vue au regard des questions importantes, se coordonner étroitement lors des forums internationaux et régionaux - VNA