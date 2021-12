L'ambassadeur du Vietnam en Inde, Pham Sanh Chau (à gauche), lors de son interview accordée à la VNA. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - A l’invitation du président de la Chambre du Peuple d’Inde (chambre basse), Om Birla, et du président du Conseil des États d’Inde (chambre haute), Venkaiah Naidu, le président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Vuong Dinh Hue, effectue du 15 au 19 décembre une visite officielle en Inde.



Lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA), l’ambassadeur du Vietnam en Inde, Pham Sanh Chau, a indiqué que l’Inde est l’un des trois partenaires stratégiques intégraux du Vietnam à l’heure actuelle.



En matière d’économie, le diplomate a souligné le développement rapide des relations bilatérales, avec un commerce bilatéral de 13 milliards de dollars, contre 200 millions de dollars enregistrés il y a près de 20 ans.



Pham Sanh Chau a en outre insisté sur les progrès de la coopération bilatérale dans les sciences et technologies, le rôle important des échanges entre Vietnamiens et Indiens, ainsi que la collaboration dans la défense et la sécurité…



Selon l’ambassadeur, la visite officielle en Inde du président de l’Assemblée nationale devra donner un élan à la coopération entre les deux pays dans tous les domaines. Il s’est déclaré optimiste en terme de développement des relations bilatérales dans les temps à venir. -VNA