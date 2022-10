Pékin (VNA) – Les relations entre le Vietnam et la Chine ont maintenu leur développement positif et sain au cours des dernières années, a déclaré un journaliste chinois à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).

Au cours des huit premiers mois de cette année, le commerce bilatéral a atteint 117,4 milliards de dollars, en hausse de 10,8 % par rapport à 2021. Photo: VNA



Wei Wei, chef du département vietnamien de la Télévision et radio centrale de Chine, a déclaré que les deux parties ont poursuivi leurs contacts stratégiques de haut niveau par le biais d’entretiens téléphoniques entre leurs hauts dirigeants.Rappelant leur soutien mutuel dans la lutte contre la pandémie de Covid-19, il a souligné que la Chine est l’un des pays qui a fourni le plus de types de vaccins au Vietnam en temps opportun, démontrant de manière éclatante l’amitié et la tradition de soutien mutuel entre les deux pays voisins.Le journaliste a noté que les deux pays ont utilisé leurs avantages réciproques dans un esprit de bénéfices mutuels et intensifié la coopération pragmatique dans les domaines de l’économie, du commerce et de l’investissement.Le Vietnam reste le plus grand partenaire commercial de la Chine au sein de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), a-t-il ajouté.Wei Wei a souligné les similitudes entre les deux pays dans le système politique, les identités culturelles traditionnelles et les objectifs de développement.Les dirigeants des deux Partis et des deux États vietnamiens et chinois s’efforcent d’approfondir le partenariat de coopération stratégique intégral bilatéral dans la nouvelle situation, a-t-il poursuivi.Il a relevé que les deux parties ont renforcé la solidarité et la coopération, partagé le souhait de développement, soutenu et maintenu le multilatéralisme et promu les valeurs communes de l’humanité.Les relations bilatérales se sont développées de manière intensive et extensive et le partenariat de coopération stratégique s’est diversifié, a-t-il encore indiqué. – VNA