Hanoï (VNA) - Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong a exprimé sa joie devant le développement fructueux dans divers domaines des relations Vietnam-Cambodge, qui ont apporté des avantages pratiques aux populations de chaque pays.

En recevant le 25 octobre à Hanoï le président du Sénat du Cambodge, vice-président et président permanent de la Permanence du Comité central du Parti du peuple cambodgien (PPC), Samdech Say Chhum, en visite officielle au Vietnam, Nguyen Phu Trong a hautement apprécié la signification et les résultats de cette visite qui contribuait à approfondir les relations Vietnam-Cambodge. Il a félicité le Cambodge pour ses réalisations obtenues, notamment sa victoire dans les élections du Conseil des communes et quartiers pour le 5e mandat ainsi que ses décisions importantes lors des récentes Plénums du Comité central du Parti.

Il a affirmé que les relations Vietnam-Cambodge ainsi que celles Vietnam - Laos - Cambodge apportaient une contribution importante au développement et à la prospérité de chaque pays, et à la vie heureuse des populations des trois pays.

Le leader du Parti a remercié le Cambodge pour son assistance apportée au Vietnam jusqu'à présent, affirmant que le Vietnam ferait de son mieux, de concert avec le Cambodge, pour approfondir les relations entre les deux pays et celles entre les trois pays Vietnam - Laos – Cambodge.



Samdech Say Chhum a félicité les réalisations importantes et complètes du Vietnam, notamment le contrôle de l'épidémie de COVID-19, le maintien d'une croissance économique relativement élevée et l'amélioration de la vie des populations.

Il a affirmé que le Cambodge travaillerait avec le Vietnam pour protéger, préserver, cultiver et transmettre aux générations futures les relations de bon voisinage, d'amitié traditionnelle, de coopération intégrale et durable à long terme. Il a aussi souligné l'importance des relations entre les deux Partis et les deux pays ainsi que celles entre les trois Partis et les trois pays Cambodge - Vietnam - Laos. - VNA