La vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères Lê Thi Thu Hang et le sous-secrétaire pour les relations du Saint-Siège avec les États, Mgr. Miroslaw Wachowski. Photo: VNA

Rome (VNA) - La 10e réunion du Groupe de travail mixte Vietnam - Vatican a eu lieu le 31 mars au Vatican, sous l’égide conjointe de la vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères Lê Thi Thu Hang et du sous-secrétaire pour les relations du Saint-Siège avec les États, Mgr. Miroslaw Wachowski.



Dans un esprit d'amitié, de compréhension et de respect mutuels, les deux parties ont discuté de la situation de leurs relations et de questions liées à l'Église catholique vietnamienne.



La vice-ministre Lê Thi Thu Hang a affirmé que le Vietnam applique systématiquement la politique de respect et de garantie de la liberté de croyances et de religions de ses habitants.



Les autorités à tous les niveaux prêtent toujours attention et créent des conditions favorables aux activités religieuses, y compris celles catholiques, a-t-elle précisé.



Elle a demandé au Saint-Siège de guider la communauté catholique vietnamienne pour qu'elle accompagne l'État et le peuple, contribuant au développement commun du pays, à la promotion des belles valeurs culturelles et la bonne éthique du catholicisme, ainsi qu’au développement des relations Vietnam - Saint-Siège.



De son côté, Mrg. Miroslaw Wachowski a affirmé que le Saint-Siège souhaite toujours que l'Église catholique vietnamienne fasse ses activités selon la loi vietnamienne et apporte des contributions positives au développement du pays.

Les deux parties ont estimé que les relations Vietnam - Saint-Siège avaient fait de nombreux progrès ces derniers temps. Elles se sont essentiellement entendues sur les règles de fonctionnement du représentant résident du Saint-Siège et de son bureau au Vietnam.



A cette occasion, la vice-ministre Lê Thi Thu Hang a rencontré Mgr Paul Richard Gallagher, Secrétaire du Saint-Siège pour les Relations avec les États. -VNA