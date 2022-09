Lors de la rencontre le 26 septembre à Londres en l’honneur du 77eanniversaire de la Fête nationale du Vietnam. Photo: VNA

Londres (VNA) – L’ambassade du Vietnam au Royaume-Uni a organisé le soir du 26 septembre (heur local) à Londres, une rencontre en l’honneur du 77e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam, réunissant plus de 400 invités vietnamiens et étrangers.

Dans son discours, l’ambassadeur Nguyen Hoang Long a rappelé le moment historique où le Président Ho Chi Minh proclama la Déclaration d’Indépendance le 2 septembre 1945 sur la place Ba Dinh, à Hanoï, donnant naissance à la République démocratique du Vietnam.

Il a passé en revue les réalisations exceptionnelles obtenues par le Vietnam après 36 ans de Doi Moi (Renouveau), faisant du pays une économie dynamique avec un objectif de croissance élevée et un engagement à zéro émission nette d’ici 2050.

Il a également réaffirmé l’engagement du Vietnam à être un bon ami, un partenaire fiable et un membre responsable de la communauté internationale et être prêt à conjuguer des efforts avec d’autres pays pour promouvoir la paix, la stabilité, l’amitié et le développement durable et inclusif du monde.

Concernant les relations Vietnam-Royaume-Uni, l’ambassadeur Nguyen Hoang Long a souligné que la multiplication des échanges de délégation à tous niveau, la forte croissance du commerce bilatéral et l’intensification des activités diplomatiques entre les deux pays étaient des preuves claires d'une nouvelle étape de développement du partenariat Vietnam-Royaume-Uni.

Il a également informé d’une série d'activités qui seront organisées au Vietnam et au Royaume-Uni en l’honneur du 50e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales.

Lors de la cérémonie, la sous-secrétaire britannique aux Affaires étrangères, Gillian Keegan a rappelé des objectifs ambitieux de la coopération bilatérale fixés lors du dialogue stratégique Vietnam-Royaume-Uni en mars derniers à Hanoï, soulignant une croissance annuelle de 11% du commerce bilatéral depuis la signature de l'Accord de libre-échange entre le Royaume-Uni et le Vietnam (UKVFTA) et notamment dans le contexte où le Royaume-Uni souhaite étendre ses relations commerciales dans la région d’Indo-Pacifique. Elle a affirmé que le Vietnam était aussi un partenaire important de son pays dans la coopération climatique.

Le Royaume-Uni accueille toujours les citoyens et entreprises vietnamiens venir faire des études ou investir sur son sol, a déclaré Mme Gillian Keegan. -VNA