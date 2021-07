Le 5 juillet 2020, entretien entre le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et son homologue lao Thongloun Sisoulith dans la ville de Da Nang. Photo d’archives : VNA Le 5 juillet 2020, entretien entre le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et son homologue lao Thongloun Sisoulith dans la ville de Da Nang. Photo d’archives : VNA

Vientiane (VNA) – A l’occasion du 44e anniversaire de la signature du Traité d’amitié et de coopération Laos – Vietnam (18 juillet), le journal PathetLao de l’agence de presse lao KPL a publié le 16 juillet sur la une un éditorial sur les relations bilatérales.



Selon l'article, le Laos et le Vietnam sont des voisins avec plus de 2.340 km de frontière commune. Les deux pays ont une longue tradition de relations et de coopération. Pendant la lutte d’hier pour la libération nationale, ils ont toujours été côte à côte. Après la libération nationale des deux pays, les relations bilatérales se sont développées continuellement et ont obtenu de nombreuses réalisations dans divers domaines.



L'année 2021 a un rôle important pour la coopération Laos-Vietnam. Elle marque le 44e anniversaire de la signature du Traité d'amitié et de coopération (18 juillet) et le 59e de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (5 septembre). Au cours des 59 dernières années, les relations politiques et diplomatiques entre les deux pays ont continuellement obtenu de bons résultats. Les relations économiques ont un rôle important.



L’auteur souligne qu’au cours des dernières années, le Parti, le gouvernement et le peuple vietnamiens ont toujours apporté un soutien précieux, opportun et efficace au Laos, chaque année ainsi que dans chaque période difficile. En particulier, le Vietnam est le premier pays à soutenir le Laos dans la lutte contre le COVID-19.



Le Vietnam est actuellement l'un des premiers investisseurs au Laos et un partenaire commercial majeur du pays. La coopération dans le domaine de la sécurité et de la défense continue d'obtenir des résultats importants. Les deux parties continuent de travailler ensemble pour assurer une bonne mise en œuvre de leurs accords frontaliers…



Le journal conclut que l'établissement des relations diplomatiques et la signature du Traité d'amitié et de coopération entre le Laos et le Vietnam était un événement historique pour les deux pays et que les deux pays œuvreront ensemble pour développer leur amitié, leur solidarité spéciale et leur coopération intégrale. -VNA