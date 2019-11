Hanoi (VNA) –Le Premier ministre vietnamien Nguyên Xuân Phuc se rendra en République de Corée du 24 au 28 novembre pour deux sommets République de Corée-ASEAN et République de Corée-Mékong et une visite officielle dans ce pays.

L'ambassadeur du Vietnam en République de Corée, Nguyên Vu Tu. Photo: VNA

Ce voyage aura lieu dans le contexte du fort développement du partenariat stratégique Vietnam-République de Corée dans tous les domaines, a déclaré à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) l’ambassadeur du Vietnam en République de Corée, Nguyên Vu Tu.La République de Corée comptait jusqu’à la fin septembre au Vietnam 8.190 projets totalisant 65,7 milliards de dollars de capitaux enregistrés, ce qui en fait le premier investisseur étranger dans le pays.Le Vietnam est l’un des deux pays de l’ASEAN, aux côtés de Singapour, à avoir signé un accord de libre-échange bilatéral avec la République de Corée.Le commerce bilatéral a atteint 65,8 milliards de dollars en 2018 et 44 milliards de dollars au cours des huit premiers mois de 2019Les échanges culturels et populaires se sont multipliés, favorisés par les affinités culturelles et historiques. Plus de 180.000 Vietnamiens vivent, étudient et travaillent en République de Corée et 160.000 Sud-Coréens au Vietnam.Cependant, le Vietnam et la République de Corée disposent encore d’une large marge de manœuvre pour continuer à approfondir et à élargir leurs liens, a indiqué l’ambassadeur Nguyên Vu Tu.Le Vietnam attache toujours une grande importance et souhaite renforcer davantage l’amitié et la coopération à tous égards avec la République de Corée, a indiqué le diplomate.La République de Corée déploie activement sa nouvelle politique Sud dans laquelle le Vietnam est considéré comme un des partenaires privilégiés, a-t-il fait savoir.Les deux pays coopèrent et travaillent en étroite collaboration sur des questions régionales et mondiales au sein des institutions internationales et des forums multilatéraux.La visisite officielle en République de Corée du Premier ministre Nguyên Xuân Phuc sera l’occasion pour les deux pays de passer en revue les résultats des liens bilatéraux durant ces 27dernières années et d’en définir les orientations à suivre.J’espère que les résultats positifs de cette visite donneront un nouvel élan aux relations entre les deux pays dans les temps à venir, a conclu le diplomate. – VNA