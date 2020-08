Une réunion virtuelle des hauts officiels de la Défense de l’ASEAN. Photo : VNA

Séoul (VNA) – Ces dernières années, les relations extérieures de l’ASEAN se sont approfondies, contribuant au maintien de la paix, de la sécurité, de la stabilité, de la coopération et du développement de chacun des pays membres et de la région.



C’est ce qu’a constaté Phan The Thang, directeur adjoint du Comité de l’information et des archives du Centre ASEAN – République de Corée, lors d’une interview accordée à la VNA à l’occasion du 53e anniversaire de la fondation de l’ASEAN (8 août).



Selon lui, les relations entre l’ASEAN et ses partenaires se développent grâce à plusieurs cadres de coopération, notamment ASEAN 1 (ASEAN et un partenaire), ASEAN 3 (ASEAN, Chine, Japon et République de Corée), Sommet d’Asie de l’Est (EAS), Forum régional de l’ASEAN (ARF), conférence élargie des ministres de la Défense de l’ASEAN (ADMM )...



L’ASEAN a établi des partenariats avec 16 pays, dont des partenariats stratégiques avec les Etats-Unis, la Chine, l’Union européenne (UE), la Russie, le Japon, la République de Corée, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, a indiqué Phan The Thang, ajoutant que de plus en plus de pays souhaitaient établir des partenariats avec l’ASEAN. Il a en outre souligné que l’Accord de partenariat économique intégral régional (RCEP), réunissant les 10 pays de l’ASEAN, la Chine, le Japon, la République de Corée, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, pourrait être signé cette année.



Ces signes montrent que les partenaires attachent de l’importance à leurs relations avec l’ASEAN et soutiennent son rôle central dans la structure régionale en formation, a-t-il affirmé.



Le développement des relations extérieures a favorisé la croissance économique de l’ASEAN, a indiqué le spécialiste vietnamien, précisant que le PIB total de la région s’était élevé à 3.110 milliards de dollars en 2019.



S’agissant des relations entre l’ASEAN et la République de Corée, Phan The Thang a rappelé que les deux parties avaient établi des relations de dialogue en 1989 et un partenariat stratégique en 2010. La République de Corée est actuellement le 5e partenaire commercial et investisseur de l’ASEAN. De son côté, cette dernière est le 2e partenaire commercial de la République de Corée. Depuis 2017, la République de Corée poursuit la “Nouvelle Politique vers le Sud” qui vise à renforcer les relations avec l’ASEAN dans plusieurs domaines. Cela promet de belles perspectives aux relations bilatérales, a affirmé Phan The Thang. -VNA