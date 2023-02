Dacca (VNA) – Ces 50 dernières années, les relations entre le Bangladesh et le Vietnam se sont fortement développées dans de nombreux domaines tels que le commerce, l’investissement, l’agriculture, la culture et l’éducation.

L’ambassadeur Pham Viêt Chiên (2e à partir de la droite) pose avec la Première ministre Sheikh Hasina, en 2020. Photo : VNA

Najmul Huda, chef du Département Asie du Sud-Est du ministère bangladais des Affaires étrangères, à fait cette déclaration à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), à l’occasion du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Bangladesh (11 février 1973-2023).S’agissant du potentiel de coopération entre les deux pays dans les temps à venir, le responsable bangladais a déclaré que son pays souhaitait renouveler son engagement à utiliser de manière optimale les potentiels de coopération existants dans de nombreux domaines.Les secteurs prioritaires peuvent inclure l’agriculture, l’exportation de produits pharmaceutiques bangladais, l’investissement vietnamien dans les zones économiques spéciales du Bangladesh, les technologies de l’information et le commerce électronique, les textiles et les liaisons aériennes directes, la promotion commerciale du jute, la banque et le tourisme, a-t-il indiqué.Les deux pays peuvent créer un environnement des investissements et des affaires le plus favorable, permettant à leurs entreprises de développer leurs activités dans chaque pays.Le Bangladesh espère obtenir rapidement le statut de partenaire du dialogue sectoriel de l’ASEAN. Le Bangladesh attend avec intérêt de recevoir le précieux soutien du Vietnam à cet égard, a conclu Najmul Huda. –VNA